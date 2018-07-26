Стало відомо, хто будуватиме амбулаторію в Червоній Кам’янці

Вчора, 25 липня, відбувся тендер на будівництво амбулаторії в селі Червона Кам’янка. Участь в аукціоні взяли два учасники – ТОВ «Октава-С» та ПП «Домострой-О», які запропонували однакові цінові пропозиції. Проте, тендері приватне підприємство «Домострой-О», яке і стало переможцем, запропонувало кращі умови в по строку виконання робіт та термінам. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Наразі триває кваліфікація переможця, під час якої замовник установлює наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників, які мають знання і досвід та інші можливості підприємства для виконання робіт.

Відповідно до тендерної документації переможець має побудувати до кінця 2019 року амбулаторію в селі Червона Кам’янка по вулиці Сухінова.

Замовником будівництва виступає Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що перший тендер на будівництво амбулаторії оголосили 21 червня, проте 7 липня, торги його відмінили, через те, що для аукціоні в торгах зареєструвалося лише одне підприємство. Новий тендер було оголошено 9 липня.