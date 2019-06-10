Стало відомо, хто очолюватиме Громадську раду при Кіровоградській облдержадміністрації

Нещодавно, під час прес-конференції екс-голови Громадської ради при Кіровоградській ОДА Олександра Гавриленка призначили нового голову та визначили новий формат роботи облдержадміністрації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Головою Громадської ради обрано Тіграна Хачатряна, який був дві каденції членом даної ради.

За словами екс-голови, за чотири роки при його каденції вдалося досягти взаємодії та порозуміння громадського активу з органами влади.

– Це не той орган, який роздає землі і кошти, а той, який збирає активних громадян з різних організацій і вирішує важливі питання та проблеми громадян, – відзначив Олександр Гавриленко.

Також, пан Гавриленко повідомив, що вдалося досягли того, що Громадська рада увійшла до координаційної ради при Верховній Раді.

Натомість новообраний голова – Тігран Хачатрян був дві каденції членом Громадської ради.

– Ми з новою командою будемо робити все, для того, щоб місцева влада та обласна долучались до наших ідей та допомагали вирішувати проблеми жителів області, – каже Тігран Хачатрян і додає. – У нас не буде керівників та заступників, буде 35 осіб, які разом будуть йти до поставленої цілі.

Новообраний голова Громадської ради повідомив, що згодом підпишуть меморандум про співпрацю з Національною поліцією області.