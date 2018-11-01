Стало відомо, хто отримує найбільшу зарплату на Кіровоградщині

Найвищі заробітні плати на Кіровоградщині пропонують фахівцям керівних посад, агрономам та машиністам тепловозів.

За інформацією Кіровоградського обласного центру зайнятості, розмір заробітної плати для таких працівників перевищує 10 тисяч гривень. Так, до першої п’ятірки за рівнем заробітної плати увійшли: заступник директора –14573 грн., головний агроном – 13640 грн., машиніст тепловоза –12267 грн., директор з виробництва – 12000 грн., начальник юридичного відділу 11834 грн.

Водночас, до лідерів за рівнем пропонованої заробітної плати серед зареєстрованих вакансій також належать кухар судновий (11000 грн), плавильник (плавка руд кольорових металів) (10100 грн), майстер цеху (10000 грн), шліфувальник виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів (10000 грн) та муляр (9973 грн).