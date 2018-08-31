Стало відомо, коли і де у 2018 році відбудеться «Гарбуз-Fest»

У 2018 році районний туристичний фестиваль «Гарбуз-Fest» відбудеться 29 вересня в селі Протопопівка Приютівської об’єднаної територіальної громади. Повідомляє Голос Громади з посиланням на розпорядження голови Олександрійської РДА.

Під час проведення фестивалю буде визначено номінації: «Господиня – гарбузиня» на найоригінальніші страви, солона та солодка, з гарбуза, найбільший та найменший гарбуз. Також на учасників очікують конкурси гарбузові перегони та гарбузова скульптура.

А також спеціальна номінація – «Гарбузове прізвище» з призами для тих чиє прізвище має спільний корінь зі словом «гарбуз».

Зазначимо, що у 2017 році «Гарбуз-Fest» приймала центральна садиба Приютівської ОТГ – селище Приютівка.