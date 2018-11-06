Стало відомо, коли відбудеться прощання з автором блогу «Моя Олександрія»

Як повідомлялось раніше Голосом Громади, вчора, 5 листопада 2018 року, о 19:30, після важкої хвороби, пішов з життя журналіст та автор блогу “Моя Олександрія” Руслан Гаврилов.

Похорони відбудуться завтра, 7 листопада, біля будинку покійного на вул. Козацька (колишня Червоного козацтва), 37, під’їзд №2.

Прощання розпочнеться о 9:30, відспівування – о 10:30, виніс тіла – о 11:30. Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку Руслана Гаврилова у Facebook.