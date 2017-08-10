Стало відомо про деякі обставини смерті дівчини, яка загинула на залізниці поблизу Олександрії

Поліція продовжує з’ясовувати обставини смерті молодої дівчини, яку знайшли неподалік залізничних колій в Олександрії.
Про це повідомляється на сайті «Апостроф».
Як повідомили в поліції, дівчина їхала з подругами з Херсону до Києва. Трагедія сталася за 10 хвилин до зупинки. Наразі поліція з’ясовує обставини, за яких загибла випала з вагону потягу.
Відповідно до висновків експертів черепно-мозкова травма могла бути результатом падіння. Слідів побиття та порізів на тілі дівчини виявлено не було.
Поліція зазначає, що загибла конфліктів ні з ким не мала.
Наразі правоохоронці з’ясовують причину відкриття дверей тамбуру під час руху потягу.
Нагадаємо, що ттіло дівчини 7 серпня знайшли залізничники під час обходу.