Стало відомо про деякі обставини смерті дівчини, яка загинула на залізниці поблизу Олександрії

Поліція продовжує з’ясовувати обставини смерті молодої дівчини, яку знайшли неподалік залізничних колій в Олександрії.

Про це повідомляється на сайті «Апостроф».

Як повідомили в поліції, дівчина їхала з подругами з Херсону до Києва. Трагедія сталася за 10 хвилин до зупинки. Наразі поліція з’ясовує обставини, за яких загибла випала з вагону потягу.

Відповідно до висновків експертів черепно-мозкова травма могла бути результатом падіння. Слідів побиття та порізів на тілі дівчини виявлено не було.

Поліція зазначає, що загибла конфліктів ні з ким не мала.

Наразі правоохоронці з’ясовують причину відкриття дверей тамбуру під час руху потягу.

Нагадаємо, що ттіло дівчини 7 серпня знайшли залізничники під час обходу.