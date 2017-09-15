Стало відомо про деякі обставини загибелі військових

10-го вересня на території однієї з військових частин, що на Кіровоградщині, солдат застрелив двох товаришів по службі.

«Народне Слово» дізнавалось подробиці у військового прокурора Кіровоградського гарнізону Миколи Василенка.

Микола Олегович розповів, що відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – навмисне убивство. Розпочалося слідство, яке веде Кіровоградський районний відділ Національної поліції. Наразі вилучені необхідні речі, предмети тa документи. Особу, якa здійснилa постріли, нa дaний чaс зaтримaно, і зaрaз вирішується питaння про повідомлення про підозру тa обрaння зaпобіжного зaходу у вигляді тримaння під вaртою.

36-річний контрактник розповів, що він стояв на посту, коли почув за деревами хрускіт гілок. На його погук ніхто не озвався, тож він вирішив, що то собака або лисиця. За мить шурхіт і тріск знову повторилися і вже сильніше. Постовий узяв ліхтарик і за усіма правилами, як навчали, посвітив по посадці, але нікого не побачив. Хоча хрускіт продовжувався. Він уже повертався на місце, світив ліхтариком собі під ноги, як на нього з темряви мовчки посунули два силуети. Він подався назад, але, зачепившись за кромку дороги, упав. Невідомі спробували обійти його з боків. Тоді він натиснув на гачок і перший силует упав, далі черга дістала другого невідомого уже в спину.

Піднявшись, солдат здійняв тривогу про напад. Він сказав, що поклав двох і, можливо, їм потрібна медична допомога. На сигнал тривоги прибіг командир розвідників і заявив, що то – його люди, які виконували завдання – перевіряли, як працює вартовий.

« Солдат стояв на посту. Він відчув чи, навіть, побачив певну загрозу як для об’єкта, який він охороняє, так і для себе самого. Не виключено, що хтось пробрався на територію з метою щось поцупити або й того гірше. Не треба скидати з рахунків, що в країні йде війна. Гукнувши, як це зазвичай робиться, «Стій, хто йде!» і не почувши відповіді, цілком міг припустити, що то – зловмисники. Якби то були свої – відгукнулися б. Попередній постріл не розвіяв його сумніви, а хто там ховається і не відповідає – невідомо, тож, і це цілком правомірно, постовий міг вистрелити» – розповів один з колишніх військових.

Слідчо-оперативна група Кіровоградського РВНП, яка прибула на місце події, побачила свій розвиток подій. Убиті знаходилися на відкритій території, тож постовий міг їх бачити.