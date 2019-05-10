Стало відомо скільки бюджетних коштів витратять на святкування Дня міста в Олександрії

Про це днями йшлося під час засідання виконкому Олександрійської міськради.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Цього року на святкування 273-ї річниці заснування міста Олександрії, яка припадає 26 травня планують витратити 252 тисячі гривень.

Кошторис витрат був розподілений наступним чином:

Вручення грошової винагороди до відзнаки «За заслуги перед містом Олександрією» (3 шт. Х 1500 грн) – 4 500 грн.

Придбання бланків дипломів, рамок – 1 000 грн.

Нагородження учасників змагань зі стрітболу для ДЮСШ №2 – 500 грн.

Придбання матеріалів для фотовиставки Будинку дитячої та юнацької творчості – 2 500 грн.

Придбання сувенірної продукції з нагоди 273-х роковин міста Олександрії – 7 500 грн.

Поліграфічна продукція (афіші, листівки, запрошення, банери) – 10 000 грн.

Квіти для оформлення сцени, нагородженим, гостям свята – 9 000 грн.

Вітання батьків новонароджених в День міста дітей і пару, яка одружується в цей день – 15 000 грн.

Кульки гелеві, прикраса сцени – 25 000 грн.

Транспортні витрати – 3 000 грн.

Виготовлення фільму про місто – 7 000 грн.

Придбання освітлення для мобільного сцени – 72 000 грн.

Придбання тематичного одягу – 20 000 грн.

Святковий феєрверк – 45 000 грн.

Поліграфічна продукція, дипломи, сувенірна продукція, банер – 10 000 грн.

Шоу аніматорів «Веселка» – 5 000 грн.

Холодні вогні – 15 000 грн.