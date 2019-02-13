Стало відомо, які професії входять в трійку лідерів на Кіровоградщині

Протягом січня 2019 року до центрів зайнятості Кіровоградщини від роботодавців регіону надійшло майже 2,9 тисячі вакансій.



Трійку лідерів очолили робітничі професії – 56,3%

Друге місце посіли службовці – 30,8% і 12,9% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

з мінімальною заробітною платою – 20,0%;

від мінімальної до середньої заробітної плати в області – 68,7%;

від середньої заробітної плати – 11,3%.

Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату: