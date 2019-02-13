Стало відомо, які професії входять в трійку лідерів на Кіровоградщині

Протягом січня 2019 року до центрів зайнятості Кіровоградщини від роботодавців регіону надійшло майже 2,9 тисячі вакансій.
Трійку лідерів очолили робітничі професії – 56,3%
Друге місце посіли службовці – 30,8% і 12,9% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації.
За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:
- з мінімальною заробітною платою – 20,0%;
- від мінімальної до середньої заробітної плати в області – 68,7%;
- від середньої заробітної плати – 11,3%.
Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату:
- спеціаліст державної служби (15,2 тис. грн.);
- керуючий відділенням (14,0 тис. грн.);
- вантажник (13,4 тис. грн.);
- майстер виробничої дільниці (12,2 тис. грн.);
- слюсар-електромонтажник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (12,0 тис. грн.);
- електромеханік (11,7 тис. грн.);
- фахівець, контролер-касир (11,4 тис. грн.);
- Начальник дільниці (11,2 тис. грн.);
- касир (в банку), спортсмен-професіонал з виду спорту, фахівець, контролер-касир (10,5 тис. грн.);
- майстер виробничої дільниці (10,4 тис. грн.);
- керуючий відділенням, водій автотранспортних засобів (10,0 тис. грн.);
- електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв (9,8 тис. грн.);
- енергетик виробництва (9,7 тис. грн.);
- економіст (9,6 тис. грн.);
- контролер-касир, трубопровідник лінійний (9,5 тис. грн.);
- вантажник, машиніст залізнично-будівельних машин, охоронник, інспектор (9,3 тис. грн.);
- механік, охоронник, логіст, водій навантажувача (9,0 тис. грн.).
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