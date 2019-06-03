Стан посівної кампанії в Кіровоградській області на сьогодні

За оперативними даними департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА:

ярі зернові та зернобобові культури всього з 468,9 тис.га посіяно на площі 466,3 тис.га, що складає 99% до прогнозу, в тому числі ранні зернові та зернобобові культури розміщені на 71,9 тис.га.

Просо і сорго посіяно більше прогнозованих показників, відповідно на 1,8 та 5 тис. га, посівні площі під гречкою складають 1,8 тис. га, або 64% до прогнозу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Кукурудза на зерно в поточному році посіяна на площі 383,1 тис. га, що більше від запланованого завдання.

Площі під цукровими буряками займають – 10,5 тис.га, що відповідає прогнозованим показникам.

Виконано прогноз по посіву соняшнику, якого маємо на сьогодні – 546,6 тис. га, сої посіяно на площі – 114,7 тис. га, або 93% до прогнозу (123,2 тис. га).

Завершується посів овочевих культур, яких з прогнозу 18,3 тис.га, посіяно 18,0 тис. га, що становить 99%, картопля посаджена на площі 43,7 тис.га, або 100% до прогнозу.