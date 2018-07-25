Стан забруднення повітря в Олександрії: пилу стало більше, сірки та сажі менше

Рівень забруднення атмосферного повітря у червні 2018 року характеризувався збільшенням пилу, незначним збільшенням діоксиду азоту та зменшенням діоксиду сірки і сажі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Рівень забруднення атмосферного повітря інших визначуваних інгредієнтів був на рівні травня поточного року, проте, спостерігалось перебільшення середньомісячних концентрацій пилу в 1,7 раза.

Зазначимо, що контроль за забрудненням атмосферного повітря в Олександрії проводить лабораторія спостереження за забрудненням атмосфери Кіровоградського центру з гідрометеорології на одному посту по 5 інгредієнтам: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, розчинені сульфати, сажа.