Стан забруднення повітря в Олександрії: пилу стало більше, сірки та сажі менше

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Рівень забруднення атмосферного повітря у червні 2018 року характеризувався збільшенням пилу, незначним збільшенням діоксиду азоту та  зменшенням діоксиду сірки і сажі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Рівень забруднення атмосферного повітря інших визначуваних інгредієнтів був на рівні травня поточного року, проте, спостерігалось перебільшення середньомісячних концентрацій пилу в 1,7 раза.

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Зазначимо, що контроль за забрудненням атмосферного повітря в Олександрії проводить лабораторія спостереження за забрудненням атмосфери Кіровоградського центру з гідрометеорології на одному посту по 5 інгредієнтам: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, розчинені сульфати, сажа.

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