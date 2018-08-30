Стан забруднення повітря в Олександрії: сажі стало більше, а діоксиду сірки менше

Дослідження забруднення атмосферного повітря в Олександрії проводиться лабораторією спостереження II групи Кіровоградського центру з гідрометеорології по 5 інгредієнтам: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, розчинені сульфати, сажа.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Так рівень забруднення атмосферного повітря в минулому характеризувався незначним збільшенням сажі та зменшенням діоксиду сірки. Рівень забруднення атмосферного повітря інших визначуваних інгредієнтів був на рівні червня 2018 року.