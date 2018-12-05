Рівень захворюваності на ГРВІ на Кіровоградщині за минулий тиждень

Епідемічна ситуація із захворюваності на ГРВІ в області находиться на неепідемічному рівні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Лабораторного центру в Кіровоградській області.

Протягом минулого тижня в області на ГРВІ захворіло 4256 чоловік, з них 75,1 % діти та підлітки віком до 17 років.

За цей період було госпіталізовано – 286 хворих.

Тож, слід говорити, що показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу та находиться на рівні мінус 8,2% до значення епідпорогу.

Грип на Кіровоградщині не зареєстрований.