Стародавні звичаї та родинні обряди згадували на Олександрійщині (Фото)

Вихідними талановиті творчі колективи Олександрійщини взяли участь у ІV відкритому районному святі фольклору «Минувшина», яке проходило в Олександрійському районному будинку культури.

Згадати стародавні родинні традиції, звичаї та обряди на свято фольклору завітали вокальний колектив «Надія» Цукрозаводського БК керівник Ірина Шульга, які продемонстрували обряд сватання. Аматорський вокальний колектив «Криниченька» Протопопівського СБК, керівник Олексій Рябоконь; аматорський вокальний колектив «Березівчанка» Березівського СБК керівник Дарія Ратушняк з постановкою “Дівич вечір. Хореографічний колектив Авантюрин, керівник Наталя Козинець; аматорський фольклорний колектив «Щасливчанка» Щасливського СБК, керівник Іван Пешко, котрі згадали про стародавній звичай розплітання коси. Аматорський дитячий фольклорний колектив «Дзвінкі голосочки» Улянівського СБК керівник Тетяна Єпіфанцева та Народний аматорський фольклорний колектив «Червона калина» Михайлівського СБК, керівник Ольга Ковбаса показали глядачам також обряд розплітання коси. Фольклорний гурт «Ладо» Олександрійського коледжу культури і мистецтв Леся Погоріла. (Розплітання коси); фольклорний колектив «Українські вечорниці» ПК Світлопільський, керівник Юлія Мельникова (Золоте весілля).

Для відкриття свята на сцену запросили голову Олександрійської районної ради Ольгу Корнієнко та заступника голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександра Безкровного, які привітали присутніх зі святом, наголосивши на важливості збереження родинних звичаїв та стародавніх традицій.

Цікаві театралізовані постановки та хореографія, щира атмосфера та живий звук під час виконання вокальних творів не залишили байдужими жодного з присутніх у залі.