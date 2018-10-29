Старшокласники двох ОТГ Олександрійщини вчилися обирати навчальний заклад

У рамках обласної акції для мешканців об’єднаних територіальних громад «Співпраця, яка гарантує успіх», для випускників навчальних закладів Новопразької та Приютівської об’єднаних територіальних громад, днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся День відкритих дверей.

Для учнівської молоді було проведено профорієнтаційний урок та презентацію послуг з професійного навчання, під час яких школярі отримали багато актуальної інформації про професії, що користуються попитом на ринку праці області та району, а також про навчальні заклади Олександрійщини, у яких їх можна здобути.

З метою допомоги учням у виборі професії з урахуванням власних інтересів, нахилів та здібностей, а також потреб ринку праці, представники навчальних закладів міста (Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету, Олександрійського медичного училища, Олександрійського професійного ліцею та ін.) презентували свій навчальний заклад, поінформували про історії їх створення, умови вступу та вимоги до навчання, навчальною та матеріальною базою. Цікавими, яскравими та змістовними були відеоролики про навчальні заклади, навчальний процес, відпочинок та студентське життя.

Окрім цього, школярі пізнали чимало нової інформації про світ професій, демонстрували власні знання та мали можливість поміркувати і самостійно визначити, які саме здібності потрібні для тієї чи іншої професії, чи володіють вони такими якостями та ін. Дехто з присутніх висловили власні бажання щодо вступу до зазначених навчальних закладів та здобуття професій і спеціальностей, актуальних на місцевому ринку праці.

Слід зазначити, що презентація навчальних закладів – одна з найефективніших форм ознайомлення старшокласників із навчальними закладами. Це пояснюється тим, що жодні довідкові видання та офіційні сайти навчальних закладів не зможуть представити їх так, як би це зробили безпосередньо його представники під час спілкування з майбутніми абітурієнтами.