Старшокласники Користівської школи спробували себе в ролі керівників громади

Днями, учням Користівської школи організували захід «Світ Громад» – першу українську настільну кооперативну стратегію у жанрі соціального стимулятора. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

В ігровій формі, наближеної до реального життя, учасники формували «громаду», обирали голів громад та виступали їх представниками, вчилися взаємодіяти й кооперуватись.

Розібратись з правилами гри, правильним підходом до розв’язання питань громад та їх розвитком учням допомогли тренери Любов Кан та Людмила Кривченкова – методисти Олександрійської Центральної районної бібліотеки імені Д.І.Чижевського, Олена Балагурова – методист районного центру дитячої та юнацької творчості, Ірина Чемерис – заступник Приютівського селищного голови.