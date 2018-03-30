Старшокласники Олександрійщини дізнавались про вимоги та особливості сучасного місцевого ринку праці

Світ професій дуже різноманітний: їх на світі десятки тисяч. Тож, дуже часто, школярам нелегко зробити свій професійний вибір. Саме тому, з метою підвищення рівня інформованості молоді щодо питань подальшого навчання та правильного вибору професії, за ініціативи Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, для учнів 8-10 класів Олександрійської школи-інтернату (с. Пантаївка) нещодавно була проведена виїзна акція.

Профорієнтаційний захід, який пройшов під гаслом «Вибір професії – твоє майбутнє», організували заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Маргарита Жежеря та фахівці міського центру соціальних служб для дітей сім’ї та молоді Вадим Нємов і Анна Бережна.

Школярі отримали інформацію про послуги центру зайнятості, брали активну участь у проведенні профорієнтаційного уроку з використанням профорієнтаційного терміналу. Метою таких уроків є формування у учнів реального погляду на вибір професії з урахуванням бажань, можливостей та потреб ринку праці, а також спрямування на те, щоб психологічно підготувати школярів до професійної кар’єри, надати допомогу у професійному виборі.

Під час уроку діти отримали інформацію про світ професій, вимоги та особливості сучасного місцевого ринку праці, поради щодо вдалого професійного вибору, уникнення помилок при виборі професії, а ті, хто вже обрав професію, визначали шляхи оволодіння нею – ознайомилися з інформацією про навчальні заклади, де можна продовжити навчання та ін.

Таким чином, подібні заходи мають позитивний вплив на поведінку школярів, допомагають отримати якомога більше інформації про ситуацію на ринку праці та різноманітний світ професій, можливості здобуття обраної професії та формують здорову і всебічно обізнану особистість.