Старшокласники Олександрійщини відвідали потужне меблеве підприємство

Днями, за ініціативи Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, відбулась екскурсія до ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» для учнів Ульянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» – одне з найсучасніших підприємств Олександрійшини, яке розпочало свою діяльність у 2007 році з виготовлення та реалізаціїортопедичних матраців.

Під час екскурсії, яку проводив начальник відділу технічного контролю підприємства Олег Ємельянов, учні ознайомилися з історією створення, розвитку та освоєнням нових видів продукції цього підприємства, запровадженням нових технологій у виробництво. За період власного існування підприємство стало лідером у своїй галузі та «законодавцем матрацної моди» України.

О. Ємельянов показав старшокласникам всю технологічну лінію виготовлення продукції: заготівельний цех, виготовлення проволоки, пружинного цеху, порізку та підготовку поролону, збірку матраців, пошиття чохлів та пакування, проведення випробувань на стендах, відвантаження готової продукції.

Захоплення, з яким проводилась екскурсія передалось і школярам. На підприємстві дійсно працюють майстри своєї справи. Відвідавши оснащене за новітніми технологіями виробництво, учні мали змогу ознайомитись зі змістом багатьох професій безпосередньо в конкретних умовах професійної діяльності, їх значенням для суспільства та економічного розвитку не тільки Олександрійщини, а й усієї України. Старшокласники отримали можливість побачити перспективи професійного розвитку людини, здобуття досвіду та можливості працевлаштування. Зацікавив дітей і той факт, що підприємство має замовлення на продукцію із закордону, а саме із Польщі, Литви, Грузії, Молдови.

Учасники екскурсії дійшли висновку, що ґрунтовні знання з основ наук потрібні і майбутнім інженерам, і робітникам. Адже необхідно докладати багато зусиль, аби стати висококваліфікованим фахівцем в обраній справі.

Подібні профорієнтаційні заходи сприяють свідомому професійному вибору молоді, підвищують роль робітника у суспільстві й виховують повагу до людей праці.