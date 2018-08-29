Стати кухарем за три дні – легко!

Якщо Ви самостійно опанували професію «Кухар» чи вже працюєте за цією професією, але Вас не влаштовує Ваш кваліфікаційний розряд, або ж Ви бажаєте отримати документальне підтвердження власної професійної майстерності, то Ви можете підтвердити результати неформального навчання у центрах-суб’єктах визнання результатів неформального професійного навчання. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 16.03.2016 року № 256 Рівненський та Одеський центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості набули статус суб’єктів оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничою професією «Кухар 3-6 розрядів».

Безробітні Кіровоградщини мають змогу, за сприяння міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості, звернутися до Одеського ЦПТО, адже подальша робота та успішна кар’єра багато в чому залежить і від наявності державного документу, яким підтверджується професійна майстерність.

Особи, які вирішать підтвердити неформальне навчання, протягом двох днів складатимуть іспити: члени компетентної комісії будуть оцінювати теоретичні знання та практичні навички. Майстри кулінарної справи перевірятимуть якість заготовлених продуктів, оперативність складання калькуляційних карток, дотримання санітарних норм і правил приготування страв, рівень оформлення й подачі страв та своєчасність термін виконання практичного завдання.

Таким чином, можливість підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями може стати запорукою здійснення мрій та плідної роботи за затребуваними на ринку праці професіями. Направлення на підтвердження кваліфікації особа отримує у будь-якому центрі державної служби зайнятості.