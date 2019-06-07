Статистичні дані Олександрійського міськрайонного відділу ДРАЦС за травень місяць поточного року

Протягом травня місяця 2019 року по місту Олександрії та Олександрійському району зареєстровано:
– народжень – 51
– смертей – 184
– шлюбів – 39
– розірвання шлюбу – 6 та проставлено 25 відмітки про розірвання шлюбу на підставі рішення суду
– зміна імені – 6
Хлопчиків народилося – 27, дівчаток – 24.
Із загальної кількості зареєстрованих дітей було видано свідоцтв про народження безпосередньо у закладі охорони здоров’я де приймалися пологи – 38.
Також, працівниками відділу здійснюється прийом документів на реєстрацію місця проживання дитини у закладі охорони здоров’я де приймалися пологи та видано таких довідок – 19.
Найпоширенішими іменами є:
чоловічі – Єгор, Нікіта, Артем
жіночі – Анна, Дарина, Єва
Рідкісними та нетрадиційними іменами є:
чоловічі – Даміан, Давід, Дамір
жіночі – Домініка, Аріана, Еліна, Рімма, Ліана
З 30 листопада 2017 року місто Олександрія увійшла у перелік міст, що беруть учать у пілотному проекті «Шлюб за добу», так протягом травня місяця зареєстровано 14 шлюбів.
Також, 8 закоханих пар офіційно освідчилися в кохані та заручилися в травні місяці 2019 року.