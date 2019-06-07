Статистичні дані Олександрійського міськрайонного відділу ДРАЦС за травень місяць поточного року

Протягом травня місяця 2019 року по місту Олександрії та Олександрійському району зареєстровано:

– народжень – 51

– смертей – 184

– шлюбів – 39

– розірвання шлюбу – 6 та проставлено 25 відмітки про розірвання шлюбу на підставі рішення суду

– зміна імені – 6

Хлопчиків народилося – 27, дівчаток – 24.

Із загальної кількості зареєстрованих дітей було видано свідоцтв про народження безпосередньо у закладі охорони здоров’я де приймалися пологи – 38.

Також, працівниками відділу здійснюється прийом документів на реєстрацію місця проживання дитини у закладі охорони здоров’я де приймалися пологи та видано таких довідок – 19.

Найпоширенішими іменами є:

чоловічі – Єгор, Нікіта, Артем

жіночі – Анна, Дарина, Єва

Рідкісними та нетрадиційними іменами є:

чоловічі – Даміан, Давід, Дамір

жіночі – Домініка, Аріана, Еліна, Рімма, Ліана

З 30 листопада 2017 року місто Олександрія увійшла у перелік міст, що беруть учать у пілотному проекті «Шлюб за добу», так протягом травня місяця зареєстровано 14 шлюбів.

Також, 8 закоханих пар офіційно освідчилися в кохані та заручилися в травні місяці 2019 року.