Статистика по реалізації сільськогосподарської продукції в Кіровоградській області у січні-серпні 2018 року

Як відомо з статистики, сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні-серпні поточного року було реалізовано тварин сільськогосподарських (у живій масі) 13 тис.т, що в 1,6 раза більше ніж у січні-серпні 2017 р., насіння ріпаку й кользи – 74,8 тис.т (на 32,8%), бобів сої – 43,7 тис.т (на 3,4 менше), ячменю – 90,3 тис.т. (на 15,5%), насіння соняшнику – 262 тис.т. (на 13,8%).

Середні ціни продажу аграрної продукції у січні-серпні 2018 року зросли на 11,1% порівняно з січнем-серпнем 2017 року. У т.ч. продукції рослинництвва – на 10,3%, тваинництва – на 20,7%

Повідомляє Голос Громади з посиланням на головне управління статистики в Кіровоградській області