Проект “Онлайн будинок юстиції” став доступним для олександрійців

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Відтепер даний проект буде доступним для кожного українця, для цього достатньо зайти на сайт сервісу: https://online.minjust.gov.ua/

«Онлайн будинок юстиції» допоможе не виходячи з власного дому:

 

  • повторно отримати документи у сфері реєстрації актів цивільного стану;
  • зареєструвати або ліквідувати фізичну особу підприємця;
  • зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;
  • отримати дані про електронний цифровий підпис;
  • отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту.
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Також доступна ще одна послуга – соціальний ліфт. Її метою є можливість залишити анкету онлайн  всім бажаючим влаштуватися на роботу в органи юстиції. Анкета буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій.

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