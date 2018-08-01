Проект “Онлайн будинок юстиції” став доступним для олександрійців

Відтепер даний проект буде доступним для кожного українця, для цього достатньо зайти на сайт сервісу: https://online.minjust.gov.ua/
«Онлайн будинок юстиції» допоможе не виходячи з власного дому:
- повторно отримати документи у сфері реєстрації актів цивільного стану;
- зареєструвати або ліквідувати фізичну особу підприємця;
- зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;
- отримати дані про електронний цифровий підпис;
- отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту.
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Також доступна ще одна послуга – соціальний ліфт. Її метою є можливість залишити анкету онлайн всім бажаючим влаштуватися на роботу в органи юстиції. Анкета буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій.