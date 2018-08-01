Проект “Онлайн будинок юстиції” став доступним для олександрійців

Відтепер даний проект буде доступним для кожного українця, для цього достатньо зайти на сайт сервісу: https://online.minjust.gov.ua/

«Онлайн будинок юстиції» допоможе не виходячи з власного дому:

повторно отримати документи у сфері реєстрації актів цивільного стану;

зареєструвати або ліквідувати фізичну особу підприємця;

зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;

отримати дані про електронний цифровий підпис;

отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту.

Також доступна ще одна послуга – соціальний ліфт. Її метою є можливість залишити анкету онлайн всім бажаючим влаштуватися на роботу в органи юстиції. Анкета буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій.