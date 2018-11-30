Степан Ніколенко: «Паризький Лувр мене не надто вражає»

В олександрійській художній галереї VashArt добігає кінця персональна виставка картин художника і педагога Степана Ніколенка (про її відкриття свого часу розповідав «Голос Громади»). Ми зустрілися з відомим митцем для короткого інтерв`ю.

Степане Федоровичу, судячи з представлених тут робіт, ви віддаєте перевагу пейзажам, натюрмортам, портретам. А як ви ставитеся до жанрової тематики, наприклад?

Як вам сказати… Взагалі так, є художники суто історичного жанру, мариністи і так далі. Я пробував писати і море, і жанрові теми, але мені здається, я «не тягну» за своїм складом характеру на історичні, побутові тощо жанри.

Тут виключно – полотна, виконані олією. Вам теж ближче станковий живопис олією?

У міській пушкінській бібліотеці нещодавно була моя виставка акварелей. Коли я ще працював в інституті після його закінчення, то займався графікою – ліногравюра, офорт. Але тут у мене немає станка, умов для графіки, тому я переключився на живопис. Ну а з живописних матеріалів це, звичайно, перш за все олія. Акварель, гуаш – теж добре, але я вважаю, що олійні фарби кращі: матеріальність передати, спіймати різні нюанси – в живопису такі тонкощі дуже важливі.

Можете виділити якісь роботи, які вам особливо дорогі?

Навряд. Виділити складно. Хоча є декілька робіт, з якими я не хочу розлучатися.

Багато олександрійців, у тому числі й відомих, вважають себе вашими учнями. Хоча б приблизно, скільки таких за вашу педагогічну діяльність ви випустили «з-під крила»?

Якщо приблизно…12 років роботи в училищі, це по 15 учнів щороку, ну нехай буде 100, бо не всі пройшли через мої руки. В художній школі, де я був директором, було 780 учнів, які її при мені закінчили, з них більше 550 поступили в художні училища от і рахуйте: десь більше тисячі учнів, до науки яких я причетний.

Здається, у вас тісні родинні зв`зки з Францією.

Так, моя старша дочка вийшла заміж за громадянина Франції і вже давно живе разом з сім`єю у цій країні.

Напевне, ви не раз відвідали Францію?

Це треба порахувати… Ну, десь не менше дванадцяти разів.

Тоді не можна не запитати про ваші особисті естетичні враження, отримані там, адже Францію, крім іншого, називають ще й країною мистецтва. Напевне, ви не оминули «музей над всіма музеями», знаменитий паризький Лувр з його найбільшою у світі колекцією картин (близько 8 тисяч)?

Не так Лувр… Зібрані у Луврі полотна – це, знаєте, така абсолютна класика, монументалізм, про які важко сказати щось своє. Мені більше подобається в Парижі музей д`Орсе з картинами художників-імпресіоністів. Ван Гог, Ренуар, Дега – їх я можу нескінченно довго розглядати і роздумувати над ними.

Але повернемося до вашої виставки. Як ви оцінюєте цей захід?

Повинен сказати, що саме по собі існування у місті художньої галереї, засновницею якої є Ірина Кваша, має велике значення для місцевих (і не тільки місцевих) художників. З Ірою ми вже не вперше співпрацюємо, за що я їй вдячний. Площа галереї для нашого міста достатня, є де розміститися. Наприклад, в нашому краєзнавчому музеї я виставляв всього 10-12 робіт, у бібліотеці Пушкіна теж до 15-ти, наскільки дозволяло місце. Для мене особисто ця виставка значима і я сподіваюся, що вона – не підсумкова, що я ще щось покажу людям.

Коротка довідка. Степан Ніколенко народився в Олександрії. У період з 1963 по 1968 рік навчався у Краснодарському педагогічному інституті за спеціальністю «Викладач креслення й малювання». Після отримання диплому в 1968 році він залишився викладати в цьому закладі на кафедрі рисунка, де працював до 1972 року.

У 1972 році С. Ніколенко повернувся до Олександрії та влаштувався викладачем в Олександрійське училище культури і працював там до 1973 року. З 73 року по 2012 рік викладав в Олександрійській дитячій художній школі, яку він створив і де був директором з першого дня її існування. З 2012 року – викладач в Олександрійському училищі культури.

У 2008 році Степану Федоровичу Ніколенку було присвоєно звання «Почесний громадянин Олександрії».

Творче кредо художника: «Треба зображати оптимізм, радість, щоб люди вірили в добро, любили людей і світ». Степан Ніколенко є автором декоративно-монументального панно на олександрійському Палаці культури «Світлопільський». Спільно з художником О.Охапкіним він виконав живописні панно, дерев’яні та металопластикові композиції для приміщення Олександрійської дитячої бібліотеки ім. Юрія Гагаріна, написав ікони та сюжетні композиції для Свято-Покровського кафедрального собору та церкви Святих Анастасії і Федора в Олександрії, ікони та сюжетні композиції для церкви Петра і Павла в Кропивницькому.

Також С. Ніколенко є автором герба й прапора Олександрії.

Його роботи знаходяться в Кіровоградському обласному художньому музеї, в Олександрійському краєзнавчому музеї, у приватних колекціях України, Росії, Польщі, Німеччині, Франції, Англії, Алжиру, Венесуели, США.