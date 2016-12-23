Учора в сел. Олександрійському (колишнє Димитрове) стався вибух, в результаті якого був зруйнований приватний будинок, а з опіками тіла до лікарні потрапив онук господині будинку, котра на час вибуху перебула поряд у літній кухні.

Хлопця наразі везуть до лікарні м. Кропивницького.

Наразі стан юнака тяжкий – 20 відсотків опіків тіла, проблеми з внутрішніми дихальними шляхами. Нині він перебуває у стані штучної коми.

Наразі до Кропивницького хлопця до лікарні супроводжують рідна тітка та дядько, батьки нині знаходяться в іншій країні на заробітках.

Причини вибуху з’ясовуються.