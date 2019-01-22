Студенти Кіровоградщини мають змогу навчатися за новими спеціальностями

В закладах професійної-технічної освіти Кіровоградщини впровадили нові професії для задоволення потреб ринку праці.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Під час щотижневої апаратної наради голови облдержадміністрації начальник управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський повідомив, що на Кіровоградщині функціонує 23 заклади професійної освіти, у яких навчається 7,5 тисячі учнів за близько 60 професіями. Навчальний процес забезпечують 1,9 тисячі працівників.

Для розв’язання проблеми забезпечення ринку праці робітниками за кількісними та якісними показниками у 2016 році в області створено регіональну раду професійної освіти, до складу якої увійшли представники всіх соціальних партнерів на ринку праці. За словами начальника управління, регіональною радою погоджено Перспективний план розвитку професійної освіти в Кіровоградській області на 2016-2018 роки, визначаються показники регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

У 2018 році впровадили нові для закладів професії. Зокрема, у ПТУ № 36 смт Новгородки запровадили підготовку за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Швачка». Вперше проведено набір на професії «Зварник» у Центральноукраїнському вищому професійному училищі ім. Федоровського та «Майстер ресторанного обслуговування» у Кропивницькому професійному ліцеї сфери послуг та торгівлі. До того ж, планується впровадження професій “Формувальник ковбасних виробів” у Регіональному центрі професійної освіти імені О.С.Єгорова, “Офіціант” у Державному навчальному закладі ”Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка”.

«Мета зазначеної реформи полягає в оптимізації системи підготовки робітничих кадрів для задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках».