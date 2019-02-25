Студенти Кіровоградщини мають змогу виграти грант на оплату свого навчання

Таку можливість мають студенти, які приймуть участь та посядуть відповідні призові місця в II конкурсі проекту Scholarship. Три гранти на оплату навчання за рік у своєму вузі матимуть студенти, які посядуть перше місце, другі та треті місця нагороджуватимуться заохочувальними призами.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Підготовка конкурсних робіт буде проводитись у фінансово-економічній сфері та сфері інформаційних технологій.

Детальніше про конкурс https://www.scholarship.in.ua/uk/vesna-2019-2/