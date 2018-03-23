Створення громад пов’язане з отриманням більш якісних та наближених до людей послуг – Андрій Коломійцев

Децентралізаційні процеси, що нині відбуваються на Олександрійщині (формування Приютівської та Новопразької ОТГ) з педагогами Войнівської та Головківської шкіл, а також працівниками дошкільних навчальних закладів обговорив під час робочої зустрічі заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев.

На початку своєї розмови посадовець зразу ж заспокоїв педагогів, що з формуванням об’єднаних територіальних громад освітні заклади продовжать працювати, бо саме питання закриття медичних та освітніх закладів, насамперед, задають працівники цих галузей у ході зустрічей.

“Сьогодні багато хвилювань виникає у людей навколо питання подальшого розвитку населених пунктів у складі об’єднаної громади. Люди висловлюють побоювання, чи не будуть закриватися амбулаторії та ФАПи у селах та чи залишаться працювати школи та дошкільні навчальні заклади. Відповідаючи на ці питання, хочу вас заспокоїти, і я вже це неодноразово говорив під час зустрічей, створення громад не пов’язано ні з яким скороченням чи закриттям. Створення громад, навпаки, пов’язане з отриманням більш якісних, наближених до людей, послуг безпосередньо тут, у себе на території”, – підкреслив Андрій Коломійцев.

На питання громади, чи залишиться сільська рада і хто буде виконувати її функції після остаточного формування ОТГ, Андрій Олександрович зазначив, що сільська рада продовжить свою роботу в громаді, відповідно до майбутнього статуту громади зміниться її назва. Проте перелік функцій та послуг, які сьогодні надаються безпосередьно в сільських радах, ймовірніше за все, збільшиться.

Крім цього Андрій Коломійцев вкотре наголосив, що відтепер усю необхідну документацію та відповідні адмінпослуги можна буде отримати безпосередньо у своєму населеному пункті: – “Більше не доведеться їхати до міста, аби отримати ту чи іншу довідку чи послугу”.

Також у розрізі цього питання посадовець розповів про підтримку ОТГ з боку держави, про формування бюджету громади, акцентуючи увагу присутніх на тому, що у громади тепер з’явиться власний фінансовий ресурс, котрим вона самостійно зможе розпоряджатися.

Наостанок зустрічі Андрій Коломійцев привітав громаду з їх рішенням щодо об’єднання в об’єднану територіальну громаду та зазначив, що маючи такий ресурсний потенціал, Приютівська ОТГ обов’язково стане потужною громадою.