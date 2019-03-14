Стихійна торгівля як засіб вижити!? Чому влада Кіровоградщини бореться з вуличними продавцями

Держпродспоживслужба разом з працівниками поліції продовжують проводити перевірки та роз`яснювальні роботи серед населення в місцях стихійної торгівлі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держпродспоживслужба у Кіровоградській області.

Спеціалісти з перевірки якості продуктів продовжують наголошувати про ризик вживання придбаних продуктів на місцях стихійного продажу, адже перевірити чи проконтролювати їх безпечність, визначити терміни реалізації неможливо.

Такі продукти можуть призвести до тяжких інфекційних захворювань, харчових отруєнь, в тому числі отруєнь грибами. Захворювання можуть мати летальний кінець.