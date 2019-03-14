Стихійна торгівля як засіб вижити!? Чому влада Кіровоградщини бореться з вуличними продавцями

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Держпродспоживслужба разом з працівниками поліції продовжують проводити перевірки та роз`яснювальні роботи серед населення в місцях стихійної торгівлі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держпродспоживслужба у Кіровоградській області.

Спеціалісти з перевірки якості продуктів продовжують наголошувати про ризик вживання придбаних продуктів на місцях стихійного продажу, адже перевірити чи проконтролювати їх безпечність, визначити терміни реалізації неможливо.

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Такі продукти можуть призвести до тяжких інфекційних захворювань, харчових отруєнь, в тому числі отруєнь грибами. Захворювання можуть мати летальний кінець.

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