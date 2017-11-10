Сучасні нові ліжка у кількості 20 шт. нещодавно отримала Олександрійська дитяча лікарня завдяки депутатові Кіровоградської обласної ради Павлу Фесюку та депутатові Олександрійської міської ради Андрію Коломійцеву, котрий ініціював у місті екологічну акцію з утилізації пластику. У ході проведення акції було зібрано 10 тис грн і ще 50 тис грн додав Павло Фесюк, на загальну суму яких і були придбані ліжка для лікарні.

Повідомляє “Сільський вісник”.

Головний лікар медзакладу Андрій Гришканич розповів, що наразі у лікарні ще тривають ремонтні роботи: завершується ремонтування центрального входу у поліклініку, майже повністю завершені ремонтні роботи у фізіотерапії, рентген-кабінеті та денному стаціонарі.

Сьогодні лікувальний заклад потребує апарату штучної вентиляції легенів для новонароджених та допоміжного датчику для УЗД-апарату, з допомогою якого новонародженим можна проводити нейросонографію. На це потрібні чималі кошти: 300 тис грн та 60 тис грн відповідно. Депутат обласної ради пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання, як голова бюджетної комісії Кіровоградської облради.