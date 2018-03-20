Сучасний санітарний автомобіль отримає Головківська амбулаторія

Інформацію щодо придбання такого необхідного для громади санітарного автомобіля підтвердив під час зустрічі з медпрацівниками Головківської амбулаторії заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев.

У ході проведення робочої зустрічі Андрій Коломійцев розповів медперсоналу Головківської амбулаторії про головні напрямки у процесі формування Приютівської ОТГ, до складу якої і входить с. Головківка. “Чомусь завжди люди задають питання, висловлюючи свої побоювання стосовно того, що після остаточного створення об’єднаної територіальної громади, певні заклади освіти та охорони здоров’я будуть закриті. Повторюся, що нічого закриватися не буде. Люди як працювали, так і працюватимуть”, – зазначив заступник голови ОДА.

На питання від колективу, наскільки рівноправно будуть розподілятися кошти, направлені на галузь охорони здоров’я, зокрема, і на розвиток Головківської амбулаторії, між усіма населеними пунктами, що увійшли до Приютівської ОТГ, Андрій Коломійцев заспокоїв медиків: – “Після того, як буде вже остаточно створена громада, буде укладений статут громади. Звичайно ж, зрозуміло, що територія не буде отримувати менше коштів, аніж вона вкладає в свій бюджет. Тому ніяких фінансових “перекосів” у бік центру громади – селища Приютівка – не буде”.

Посадовець також повідомив, що бажаний сучасний транспортний засіб – санітарний автомобіль, котрий так сьогодні необхідний для Головківської амбулаторії, вже запланований для придбання: “Наразі проводяться консультації з Міністерством щодо моделі транспорту з оснащенням ношами, аби була можливість транспортувати хворих у положенні лежачи, відповідно до виділених державою коштів на його придбання”.