Суд Кіровоградщини відмовив позивачу у стягнені 6,5 мільйонів гривень бюджетних коштів 

Прокуратура області завдяки своєчасно вжитим заходам упередила незаконне стягнення з Державного бюджету України понад 6,5 млн грн. Повідомляє Голос Громади з посланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.

За раніше поданим позовом акціонера товариства про стягнення держбюджету зазначеної суми матеріальної шкоди, яка на думку позивача була завдана незаконними діями слідчих Нацполіції під час розслідування.

З метою упередження безпідставного стягнення значної суми державних коштів прокуратура області здійснила вступ у розгляд даної справи. Суд підтримав позицію прокуратури та відмовив позивачу у задоволенні заявлених вимог.