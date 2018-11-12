Суд Олександрії призначив покарання у вигляді позбавлення волі для антиукраїнського Інтернет-агітатора

Служба безпеки України у квітні 2017 року затримала мешканця Кіровоградщини за публікування у заборонених соціальних мережах матеріалів, які своїм змістом закликали до масових заворушень та збройного протистояння правоохоронним органам. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби безпеки України.

Під час проведення слідчих дій у підозрюваного виявили комп’ютерну техніку та інші предмети, що підтверджують його причетність до злочину.

Олександрійський районний суд Кіровоградської області засудив антиукраїнського Інтернет-агітатора за ч. 3 ст. 109 ККУ та призначив покарання у вигляді чотирьох з половиною років позбавлення волі.

Як стало відомо, у 2015 році дана особа вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.