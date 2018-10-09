На Кіровоградщині суд взяв під варту горе-батька, який морив голодом 4-річного сина

Сьогодні, 9 жовтня, для депутата Новоукраїнської районної ради суд прийняв рішення змінити запобіжний захід цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до кінця строку досудового розслідування. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Дане клопотання було подано до суду у зв’язку з грубими порушеннями підозрюваним умов перебування під цілодобовим домашнім арештом. Неодноразово зафіксовані випадки залишання ним місця помешкання та здійснення поїздок до обласного центру.

Депутата Новоукраїнської райради обвинувачують у підозрі за ст.166 Кримінального кодексу України, тобто у злісному невиконанні батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в рамках слідства за вчинення аналогічного злочину повідомлено про підозру матері потерпілої дитини.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що влітку у родини депутата райради Олександра Мольченко забрали 4-річного. Дитина важила лише 7 кілограмів.