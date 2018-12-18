Судова практика. Суд вперше призначив покарання до позбавлення волі за підкуп виборців

Фабула судового рішення: Підкуп виборців та застосування адміністративного ресурсу залишаються ключовими проблемами виборчого процесу в Україні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт юридичного інтернет ресурсу Протокол.

14.10.2014 Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу України, а саме до ст. 160 КК України, щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів проти виборчих прав громадян. Ухваленні парламентом зміни, серед іншого, виокремлюють підкуп виборців в окремий склад злочину, встановлюють кримінальну відповідальність не лише для тих, хто підкуповує виборців, а самих виборців, які отримують незаконну вигоду від голосування.

У даній справі засуджена перед виборами голови і депутатів об’єднаної територіальної громади організовувала підкуп громадян для голосування за певну політичну силу. Вона шукала мешканців району, яким необхідна грошова допомога або які перебувають у скрутному фінансовому становищі, яким пропонували укладати угоду з кандидатом для проведення агітації, а також давали 600 гривень за голос: 200 гривень до виборів і 400 – після.

Всього засудженою було вчинено три епізоди такого підкупу.

Так за матеріалами справи винна особа на початку квітня 2018 року, звернулась до своєї знайомої, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною, та запропонувала їй грошову винагороду у розмірі 200 гривень за голосування за кандидатів від певної політичної партії на виборах на посаду голови об’єднаної територіальної громади та кандидата на посаду депутата об’єднаної територіальної громади, а також попросила підшукати ще осіб, які можуть проголосувати за відповідних кандидатів за грошову винагороду.

Далі, дізнавшись від зазначеної особи, якій вже надала пропозицію про її знайомого, який теж хотів підзаробити, засуджена реалізовуючи свій намір на пропозицію з надання та надання неправомірної вигоди виборцю за голосування за кандидата на пост голови ОТГ та кандидата на пост депутата ОТГ здійснила телефонний дзвінок вказаному виборцю та запропонувала йому прийти за місцем її проживання з метою передачі йому неправомірної вигоди після чого надала йому неправомірну вигоду в сумі 200 гривень.

Того ж дня вона вчинила аналогічні дії стосовно іншого виборця.

Вчинення таких дій, які передбачені ч. 2 та ч. 4 ст. 160 КК України потягли за собою покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов’язаною з участю в утворенні та діяльності виборчих округів, дільниць і комісій, а також діяльністю у виді уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів від партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, від кандидатів строком на 2 роки.