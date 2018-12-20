Світ клином зійшовся: в Олександрії виконком призначив «безальтернативних» управителів багатоповерховими будинками

19 лютого засідання виконкому Олександрійської міськради своїм рішенням затвердило управителів багатоквартирними будинками, чиї мешканці самостійно не обрали форму управління до визначеного терміну, в Олександрії та селищі Пантаївці. Згідно з результатами проведеного конкурсу і рішенням виконавчого комітету, для будинків в Олександрії управителем відтепер став КП «Житлогосп», у сел. Пантаївці – ПП «ПобутСервісПром». Як було зазначено на засіданні, в конкурсі брали участь лише два вищезгадані підприємства, які подали свої цінові пропозиції вартості надаваних послуг; інших бажаючих не було.

Слід наголосити, у підпорядкування управляючих потрапляють ті багатоповерхівки, де не створені об`єднання співвласників багатоквартирних будинків чи інші форми самоуправління.