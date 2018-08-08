Своєчасне нарахування та сплата єдиного внеску – гарантія майбутніх соціальних виплат

Відповідно до п.4 частини 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 2464-VI) фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до п. 1 частини 2 ст. 6 Закону 2464-VI платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Частиною 1 ст. 7 Закону 2464-VI, зокрема, визначено, що фізичні особи-підприємці нараховують єдиний внесок на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. А ті, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (в 2018 році: 3723 х 15 = 55845 грн.), встановленої цим Законом.

У будь-якому випадку, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (в 2018 році: 3723 х 22% = 819,06 грн.).

Відповідно до ст. 24 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058-IV) страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Отже, своєчасне нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це не тільки обов’язок, визначений законодавством, а ще й пряма залежність майбутніх соціальних виплат.