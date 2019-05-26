Святкування 273-ї річниці Олександрії розпочалося велопробігом та продовжилося розвагами (ФОТО)

Сьогодні, 26 травня, місто Олександрія відзначає 273-річницю з Дня свого заснування, повідомляє «Голос Громади».

Святкування Дня міста стартувало о 10:00 годині на головній площі міста й розпочалося з вже традиційного загальноміського велопробігу.

У спортивно-масовому заході взяти участь могли всі охочі. На велопробіг цього року зареєструвалося понад 50 мешканців міста, серед яких вихованці міської секції велоспорту.

Здійснивши маршрут з головної площі, далі по проспекту Соборному, всі учасники фінішували на площі Соборній, де їх з оплесками та під музичний супровід зустріли містяни та ведучі велопробігу.

Всіх учасників було нагороджено пам’ятними значками та нагородами за участь у спортивному заході.

Поряд з цим, біля Олександрійської міської центральної бібліотеки проходив Фестиваль майстер-класів “Неймовірна Олександрія” від бібліотекарів міста, де олександрійці мали нагоду зробити ляльку-мотанку, брошку з фетру, створити картину 3D ручкою, зробити магніт з гіпсу, розписати тканину у техніці “батік” та приєднатись ще до багатьох майстер-класів.

Для дітлахів була організована дитяча 3D зона “Веселий килимок” з розвагами, жартами й веселощами від лялькового театру героїв мультфільму “Тролі”.

Крім цього, на площі була організована виставка сучасних автомобілів, ярмарок-виставка з продажу виробів народних майстрів, продаж солодощів та іграшок для дітей тощо.

А осторонь від усіх творили юні художники – вдумливо споглядали в даль й обережно наносили мазки на полотно майбутніх світлин сьогоднішньої Олександрії.