Сьогодні, 28 травня урочистості з нагоди свята Дня міста Олександрії розпочалися з загальноміського велопробігу. Цей спортивно-масовий захід став вже традиційним: нинішнього року він проходить утретє. Взяти участь у ньому могли всі бажаючі незалежно від віку та рівня майстерності і таких не бракувало: на старт, який організатори пробігу визначили на майданчику перед магазином XL, вийшли 123 велосипедисти, переважна більшість з них – пересічні жителі міста, прихильники здорового способу життя. Були також і юні спортсмени – вихованці районної та міської секцій велоспорту.

Пройшовши маршрут по проспекту Соборному, фінішували всі учасники на площі Соборній, де їх під бадьорий музичний супровід привітали організатори пробігу та вручили всім велосипедистам пам`ятні значки. З`ясувалося, що дедалі більше олександрійців стають прихильниками цього щорічного масового заїзду і дедалі ширшим стає віковий ценз його учасників. Так, наймолодший зареєстрований гонщик має всього 3 роки від народження, а найстарший – 65 років. На старт виходили також люди цілими родинами зі своїми дітьми, деякі з них, зовсім маленькі, вперше долучилися до пробігу, сидячи пасажирами на спеціальних сидіннях, облаштованих на велосипедах їхніх батьків. Чимало велосипедистів-аматорів стали вже постійними учасниками міського велопробігу, присвяченого Дню міста, не пропустивши жодного з них.

На цьому спортивний захід не закінчився. Велосипедисти з захопленням взяли участь спочатку у вікторині з історії велоспорту, запропонованій ведучими, потім – у різноманітних розважально-спортивних конкурсах: на тривалість стояння на місці на двох колесах, не торкаючись ногами землі, на тримання свого велосипеда на одній витягнутій руці та багатьох інших. Кожен з переможців конкурсів отримав пам`ятні призи – футболки, бейсболки, значки тощо.

Захід організовано ОРО ВФСТ “Колос” АПК України за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.