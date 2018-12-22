Свято наближається: як олександрійцям обрати безпечну ялинку

Наразі всі готуються до Нового року і одним із завдань підготовки до свята є придбання ялинки –головного новорічного атрибуту.

При виборі штучної або живої ялинки потрібно знати основні особливості, адже недобросовісні виробники та продавці можуть вдаватися до хитрощів під час виготовлення та продажу новорічних дерев.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Лабораторного центру в Кіровоградській області.

Поради:

обираючи живу новорічну ялинку звертайте увагу на наявність на ній маркування – спеціальний чіп з номером, де міститься інформація про те, звідки деревце привезене;

звертайте увагу на наявність на ній маркування – спеціальний чіп з номером, де міститься інформація про те, звідки деревце привезене; запитайте у продавця протоколи досліджень на радіаційне забруднення, адже їх наявність свідчить про безпечність та сумлінність суб’єкта господарювання. Адже проведення цих досліджень передбачено Державним гігієнічним нормативом «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137 Cs(цезій) та 90 Sr(стронцій) у деревині та продукції з деревини»;

Cs(цезій) та Sr(стронцій) у деревині та продукції з деревини»; обираючи штучну ялинку і новорічні прикраси, як для ялинок так і для дому, перш за все необхідно попросити у продавця супровідні документи на них (документ виробника, що підтверджує якість виробу; протоколи лабораторних досліджень на вміст токсичних елементів та радіонуклідів), які будуть підтверджувати безпечність продукції;

і новорічні прикраси, як для ялинок так і для дому, перш за все необхідно попросити у продавця супровідні документи на них (документ виробника, що підтверджує якість виробу; протоколи лабораторних досліджень на вміст токсичних елементів та радіонуклідів), які будуть підтверджувати безпечність продукції; зверніть увагу на маркування, адже штучні ялинки, ялинкові іграшки і навіть дощик, незалежно від того, продають їх на ринку чи у крамниці, мають бути марковані відповідним чином – виробник зобов’язаний вказати назву товару, найменування та місцезнаходження виробника, дату виготовлення, термін придатності виробу. Якщо продукція вітчизняного виробництва – нормативний документ за яким вона вироблена (ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо). Застереження з використання (наприклад: «Обережно! Вогненебезпечно»; «Не призначено для дітей віком до 3 років – містить дрібні деталі» тощо);

також не менш важливим є наявність запаху від виробів. Ялинка та іграшки мають бути без запаху, бодай навіть слабкого. Чим сильніший запах, тим більш ймовірно, що з них виділяються летучі токсичні хімічні речовини;

за будь-яких сумнів, які у Вас виникли краще не ризикуйте і відмовтесь від придбання виробу.

Веселих та безпечних Вам свят!