Свято останнього дзвоника відсвяткували в Олександрійському коледжі культури і мистецтв

Вчора, 29 травня, останній дзвінок пролунав для студентів Олександрійського коледжу культури і мистецтв.

На подвір`ї коледжу зібралися студенти, їх батьки, педагогічний колектив, близькі та друзі. На свято також завітали й поважні гості – депутати Олександрійської міської ради Михайло Сулятицький та Сергій Ракута.

Традиційно свято розпочалося з державного гімну України, після якого з вітальним словом до студентів звернувся директор навчального закладу Іван Баранов, побажавши студентам добре скласти випускні іспити. А випускникам коледжу – легкого вступу до вищих навчальних закладів.

Також слово для вітання було надано Михайлу Сулятицькому, директорові ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш», підприємство якого вже довгий час співпрацює з коледжом культури та мистецтв, допомагаючи і підтримуючи навчальний заклад. За що, у свою чергу, студенти віддячують гарними концертами до професійного свята та інших визначних для підприємства дат. Михайло Михайлович подякував за запрошення та привітав усіх студентів з хвилюючим для них святом Останнього дзвоника, побажавши успіхів та натхнення перед іспитами.

Найкращих студентів коледжу було нагороджено почесними грамотами, похвальними листами та подяками за активну участь у різноманітних культурних заходах, відмінне навчання та інші вагомі досягнення.

По завершенні урочистої частини святкового заходу усі присутні мали змогу насолодитися цікавою концертною програмою у виконанні студентів коледжу.

Як символ прощання з навчанням, випускники випустили в небо безліч повітряних кульок.