Свято вдалося: ретрофестиваль «Олександрія-2019» розважав, веселив і… налякав глядачів (ФОТО)

Добіг кінця фестиваль «Ретрозліт «Олександрія-2019», який проходив у нашому місті протягом двох вихідних днів – 22 і 23 червня, повідомляє «Голос Громади».

Цей щорічний яскравий і видовищний всеукраїнського рівня культурний захід-виставка історичної авто-, мото- та іншої техніки, який без перебільшення можна вважати найпомітнішою подією тижня (а можливо, й місяця), став вже звичним для олександрійців. Адже завдяки його організаторам він пройшов у нашому місті вчетверте. Втім, слово «звичка» тут має відносне значення: з одного боку, як учасники, так і глядачі очікували його чергового проведення та наперед смакували майбутнє задоволення від нього, а з іншого – організатори фестивалю з року в рік вдосконалюють і розширюють його програму, щоразу вражаючи як нових, так і постійних відвідувачів креативністю та різноманіттям видовищ, зовсім не зосереджуючись на статичній виставці експонатів, як такій.

«Голос Громади» за попередні два тижні вже двічі анонсував програму ретрофестивалю, посилаючись на отриману від його оргкомітету інформацію. І тепер можна стверджувати: все пройшло згідно з планом. Це і запрограмована «виставка у русі», тобто ралі раритетної автомототехніки – спочатку вулицями міста, потім до сусідньої Знам`янки та назад, і конкурси та вікторини з призами на автомобільні теми, і своєрідні автоперегони для найменших автолюбителів – на дитячих педальних машинках та багато іншого, передбаченого планом.

Отже, в деяких деталях – чим запам`ятався олександрійський фестиваль глядачам цього разу? По-перше, його постійні відвідувачі відзначили вже закріплену та зростаючу популярність на рівні країни: тут можна було зустріти учасників, які з задоволенням приїжджають до Олександрії не вперше з різних регіонів. Як наприклад, молода подружня пара Зайцевих з Києва, що вже звично постає перед нашими глядачами у колоритних костюмах 30-х років минулого століття на ексклюзивному американському авто 1939 року та ще й… озброєна автоматом-муляжем відповідно тій епосі і з такою ж бутафорською пляшкою «віскі» в руках! Такі собі хрестоматійні «Боні і Клайд» часів гангстерських «сімей» і кланів тодішньої Америки…

А от пан Юрій, фермер з П`ятихатського району, прибув до Олександрії вперше на своїй «Побєді» 1957 року випуску і цілком задоволений відвідинами.

Постійним учасником олександрійських ретрофестивалів є мешканець с.Приютівки Сергій Копелаш також з «Побєдою» М-20, але на рік старшою. Не пропускає він за можливості й інші виставки автомобілів у нашому регіоні.

Не вперше з`являється в Олександрії й іногородній власник німецького мотоцикла з коляскою марки Zundapp зразка 1941 року, озброєного автентичним (справжнім!) ручним кулеметом MG-42. На презентації експонатів цей поважного віку володар трофейного «Цундапа» у короткому коментарі зазначив, що його мотоцикл вже їздив по Україні ще 70 з гаком років тому, але на жаль, як ворог-загарбник, оскільки служив тоді даний транспорт армії вермахту і стріляв його кулемет (також – на жаль) у наш бік… Цей літній чоловік традиційно приїздить до Олександрії у компанії своїх маленьких онука і онучки. І завжди демонструє на презентації перед численною публікою коронний трюк: заводить мотоцикл, повертає вбік кермо і… залишає його, відійшовши вбік та удавано байдуже повернувшись спиною до нього. Мотоцикл з двома дітлахами у колясці слухняно і повільно сам, без водія, рухається по колу, чим викликає захоплені оплески глядачів.

Але цього разу не обійшлося без курйозу: щось пішло не так у давно нібито відшліфованому цирковому номері. Можливо, спрацювала якась містика, чи вплинула вчорашня дата – 22 червня (рівно 78 років з початку Великої Вітчизняної війни) і в сталевих «генах» німецького Цундапа прокинулося щось давнє, вороже: він раптом сам вирівняв кермо і поїхав вже не по колу, а прямісінько на глядачів! Оскільки швидкість руху «агресора» була все-таки мінімальною, натовп, від несподіванки і переляку дружно охнувши, встиг розступитися, а важкий бойовий мотоцикл далі по ходу пішов «на таран» на найближчий торгівельний намет з напоями…

Опам`ятавшись, власник воєнного експонату кинувся йому навперейми, але запізно: колишній німецький загарбник вже віроломно і зухвало в`їхав у намет, зсунув його з місця, погнув металевий каркас намету та завдав інших збитків власниці, потрощивши дещо з її майна і товару! Перелякані онуки самовпевненого діда-власника трофею ледве встигли повискакувати з коляски на ходу. І розлючений невідомо чим «німець», напевне, легко зім`яв би та остаточно понівечив ні в чому не винну торгівельну точку, але господарю нарешті таки вдалося заглушити його двигун. На щастя, принаймні все обійшлося без потерпілих…

Але це була єдина прикра несподіванка. Взагалі ж свято вдалося. Можна було нескінченно розглядати численні «Мерседеси» і «Опелі», «Форди» і «Доджі», «Бьюїки» та екземпляри авто-мото радянської доби, фотографуватися поряд з ними. Окремою родзинкою нинішнього фестивалю стали екземпляри… артилерійського озброєння, зокрема скорострільна зенітна гармата часів ІІ Світової війни. Як пояснили організатори фестивалю, це певною мірою не випадково: експозиція даних зразків перекликається з числом відкриття фестивалю, яке співпало з історичною сумною датою початку Великої Вітчизняної війни.

Яскравих вражень глядачам, крім головної теми фестивалю, додавали професійні ведучі, артисти міського Палацу культури, музичний супровід заходу. І як завжди, вражали своїми показовими виступами спортсмени громадської організації «Сильна Олександрійщина». Це була справжня «циркова» програма силових номерів олександрійських титулованих спортсменів – майстрів спорту, володарів нагород всеукраїнського і міжнародного рівнів, про яку можна розповідати довго і захоплено. А продемонструвавши свою майстерність, вони у свою чергу (також за традицією) запросили долучитися до силових змагань за відповідною програмою дітвору з глядачів. І бажаючих взяти у цьому участь малюків не бракувало: всі хотіли поборотися за призи у віджиманнях від підлоги та присіданнях на час.

Як відзначили всі опитані «Голосом Громади» глядачі, враження від фестивалю – суцільний позитив. «Для Олександрії – це просто найвищий рівень. Он вже якої слави набув ретрофестиваль за три попередні роки в Україні. А тим більше – його відвідування безкоштовне, що є рідкістю в наш час. І все це свято розважало нас протягом цілих двох днів, так що його організатори – великі молодці», – сказав зокрема наш співрозмовник, пенсіонер пан Анатолій.

А самі незмінні організатори цього некомерційного і неприбуткового, а чисто культурного заходу, члени громадської організації «Ретроклуб «Олександрія», ентузіасти своєї справи Ігор і Костянтин Широкуни та Олексій Василенко скромно поділилися з нами статистикою: цього року у фестивалю взяли участь близько 150-ти одиниць раритетної техніки ретротовариств України, власників приватних музеїв і колекцій, реставраторів з різних регіонів: з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Полтави, Кременчука, ГорішніхПлавнів, Зеленодольська, Черкас, Смілої і звичайно ж, з Олександрії, Знам’янки та Кропивницького. На представлені ними різноманітні історичні експонати прийшли подивитися, за найскромнішими підрахунками, понад 10 тисяч олександрійців.

Захід відбувся згідно з офіційним календарем Автомобільної федерації України (FAU). Його організовано за підтримки Олександрійської міськради і адміністрації футбольного клубу «Олександрія». Призи забезпечили спонсори – компанії PhilipsAvtomotive-Narva, LiquiMoly і «МаркетОпт».