Сяйво і магія «Авантюрину» з Олександрійщини: відбувся ювілейний концерт

В Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» пройшов концерт хореографічного колективу «Авантюрин» Олександрійського районного Будинку культури, повідомляє «Голос Громади».

Це був творчий звіт ансамблю перед глядачами і своїми прихильниками за попередні 10 років власної наполегливої праці – саме такий ювілей відзначив «Авантюрин».

Втім, слово «звіт» у даному контексті звучить якось аж занадто буденно і приземлено: виступ танцюристів суботнього вечора на сцені вщерть заповненої зали Світлополки» так і проситься назвати неймовірно яскравою феєрією барв, сплавом стрімкого польоту, запальних ритмів, щемливої лірики і глибинної філософії танцю, органічно поєднаних з чудовою мелодійністю та артистизмом.

Протягом двох годин зривали бурхливі оплески захоплених глядачів шість творчих груп – від найстаршої, до середньої, молодіжної, підготовчої та зовсім юних танцівників з груп «Шумки» і «Горошки».

Хореографічні номери ( а їх аудиторія мала задоволення споглядати аж 37 !) змінювали один одного зі швидкістю кадрів кінострічки, без жодних пауз і кожен з них – окрема розповідь, театралізоване міні-шоу зі змістом та ідеєю, задуманими і відображеними чарівною мовою танцю.

Ніби у калейдоскопі, яскраві і барвисті картинки складалися у довершені гармонії, раптово розпадалися на окремі блискучі елементи, щоб знову зібратися вже у новий, такий же досконалий симбіоз пластики, темпу і грації. І глядач щоразу не зможе передбачити, куди заведе його кожної наступної миті фантазія і виконавче мистецтво танцівників.

Вражає надзвичайно високий рівень майстерності всіх без винятку виконавців-аматорів, а також своєрідний, новаторський і нетривіальний підхід до хореографічних тем і образів, у яких скрізь присутня національна ідея.

І вона подана з надзвичайно тонким почуттям міри, вдумливо та ненав`язливо, з власним прочитанням і відчуттям, що аж ніяк не наводить на якісь там порівняння з примітивною «шароварщиною» . Навіть традиційний і звичний всім запальний гопак, яким, здавалося б, важко здивувати українців, у поданні «Авантюрином» бачиться глядачем зовсім свіжо, яскраво і інтригуюче.

А що вже казати про експресивні номери молодих і зовсім маленьких виконавців (групові, дуетні і сольні), де присутні радощі і сум, тривога та оптимізм і в значній мірі – іскрометний гумор!

Не можна не згадати і музикальний супровід: напевне, багато хто з глядачів відкрив для себе, наскільки різноманітними є сучасна українська пісня і мелодії, які так вдало підібрали для своїх виступів авантюриністи.

Ну і окреме захоплення викликають їхні сценічні костюми: тут також бракує слів для порівнянь. Що не номер, то нові, елегантні, надзвичайно яскраві і образні, або навіть фантастичні вбрання – будинки мод просто відпочивають…

А за всім цим стоїть всього одна людина: хореограф Наталія Козинець, з якою «Голосу Громади» вдалося трохи поспілкуватися за лаштунками відразу після завершення цього дійства. Це їй десять років тому спало на думку створити невеликий танцювальний гурток.

Як зазначає сама Наталія Борисівна, то були всього 6 студентів Олександрійського коледжу менеджменту. А незабаром виявилося, що «процес пішов» і на нинішньому ювілейному концерті «Авантюрину» на сцені сяяли вже 75 різновікових виконавців-самородків!

І навіть якось не віриться, що це не професіонали у прямому розумінні, а аматори, які пізнають таїнство танцю «без відриву» від основної діяльності – хтось працює на роботі, фізичній чи розумовій, але далекій від мистецтва, інші навчаються у школах і коледжах, а хтось ходить до дитсадка…

Отож важко навіть уявити, якої титанічної праці коштувала вся ця філігранна майстерність, легкість і невимушеність на сцені як виконавцям, так і їхньому керівнику-хореографу. До речі, Наталія Козинець «за сумісництвом» і художник-модельєр, і костюмер і… ще багато чого доводилося і доводиться їй суміщати у керівництві колективом, крок за кроком відшліфовуючи те, що зветься народним талантом.

І наостанок – про назву колективу, яка для невтаємничених може здатися дещо дивною. Ні, вона ніякого відношення не має до «авантюри» (що у перекладі з французької означає просто «пригода»).

Таку назву, за словами Наталії Козинець, на самому початку дали ансамблю його винахідливі учасники: авантюрин – гірський мінерал, який піддається обробці і після шліфування набуває заворожуючого блиску і різнобарв`я, перетворюючись на коштовний (і навіть магічний !) камінь… Ну як, шановні глядачі і прихильники «Авантюрину», таке визначення вам нічого не нагадує? Здається, автори назви влучили у саме яблучко.