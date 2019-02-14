Ситуація на дорогах Кіровоградщини та продовження аварійного ремонту

Дорожники Кіровоградщини продовжують працювати на автошляхах області.
На складних ділянках доріг, де є залишки снігової каші, або талий сніг з обочин – продовжують розчищення та прибирання задля безперешкодного проїзду дорогами Кіровоградської області.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт САД в Кіровоградській області.
Дорожнє покриття посипають піщано-соляною сумішшю та проводять спуск талих вод з проїжджої частини.
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На чистих та сухих же дорожніх відрізках продовжується аварійна ліквідація вибоїн, переважно методом просочення.