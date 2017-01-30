Ситуація з нерозчищеними дворами та тротуарами в Олександрії звернула увагу і очільника Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменко, про що він повідомив під час апаратної наради сьогодні, 30 січня 2017 року. Так, за словами посадовця, в той час коли комунальні і дорожні служби намагалися зробили все від них залежне, аби забезпечити безперебійний проїзд транспорту у містах та на автошляхах області, влада Олександрії та Кропивницького не спромоглися забезпечити на належному рівні розчищення дворів і тротуарів.

“Внаслідок того, що не були створені умови для вільного та безпечного пересування, все більше громадян змушені звертатися до медичних закладів із травмами, які вони отримують внаслідок падіння на нерозчищених вулицях”, – констатував Сергій Кузьменко.

Голова облдержадміністрації нагадав міським головам про їхню персональну відповідальність перед людьми, які їх обрали на високі посади, та вказав на необхідність вжити невідкладних заходів, аби громадяни під час пересування вулицями міст почувалися цілком безпечно.