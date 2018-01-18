Сюжет про сімейну драму подружжя з Головківки показали в ток-шоу “Говорить Україна”

Від власного чоловіка втекла дружина, яка розповіла, що її чоловік постійно знущається над нею. Знущання не припинилися навіть тоді, коли дружина носила під серцем третю дитину.

Про сімейну драму молодого подружжя з с. Головківка, що на Олександрійщині сьогодні, 18 січня, розповіли в ток-шоу “Говорить Україна” на телеканалі “Україна”. Вже сама назва сюжету “Сховай мене від люблячого нелюда”, озвучена на початку програми, справила шокуюче враження на присутніх в телестудії.

Молода жінка, котра на той момент була вагітною, напередодні пологів вирішила втекти з дітьми від свого чоловіка та сховатися у рідної сестри, яка у подальшому й допомогла їй у цьому. Дочекавшись, коли чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння заснув, молода дружина швидко зібрала речі та вибігла на вулицю, де її вже чекала менша сестра. Це був єдиний шанс, аби жінка змогла втекти від чоловіка-тирана. Адже за словами сестри, чоловік останнім часом, ніби відчуваючи, що дружина може його покинути, намагався нікуди не відлучатися з дому, а якщо і йшов кудись, то завжди запирав дружину вдома, при цьому завчасно забираючи телефон.

Окрім цього, сестра жінки повідомила, що вона також боїться нелюда, котрий знущався не тільки над власною дружиною, а й над нею та її матір’ю також неодноразово вчиняючи насильство. За словами рідної сестри жінки, такі знущання тривали близько трьох років.

Після того, як дружині, все ж таки, вдалося втекти молодий чоловік став погрожувати сестрі, здогадуючись, що його друга половина нині переховується саме в неї. Обидві жінки перебували в страху за своє життя, і навіть лягали спати, ховаючи під подушкою ніж.

Після того, як жінка народила третю дитину, вона продовжувала переховуватися, а чоловік її шукати. Він ходив містом з фото дружини та опитував мешканців, чи ніхто не бачив жінку. Окрім цього оголошення про розшук чоловік виклав в мережі інтернет. Коли чоловік знайшов дружину, він почав звертатися у різні служби, аби довести, що у матері, яка щойно народила маля, невідповідні умови для проживання діток. Таким чином молодий багатодітний батько намагався повернути налякану дружину.

За словами жінки, саме завдяки “турботі” свого чоловіка їх середня дочка наразі перебуває в дитячому будинку. А старша дочка та новонароджений малюк проживають з нею.

У ході телепрограми в студії з’явився той самий чоловік, який декілька років знущався над своєю дружиною. Свої дії він намагався виправдати та в черговий раз попросив вибачення у дружини, подарувавши їй букет квітів. Проте цього разу (а жінка вже декілька раз намагалася піти від нього) молода мама йому відмовила. Свою допомогу та підтримку жінці запропонували юристи, що були присутні в студії. Вони також рекомендували звернутися із заявою до поліції, адже жінка і зараз боїться за своє життя та життя своїх діток.