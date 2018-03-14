Сюжет про вибух в гаражному кооперативі в Олександрії показали в ТСН

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Скрін-фото телесюжету ТСН

У вечірньому випуску телевізійної служби новин на каналі 1+1 розповіли про вибух, що стався в Олександрії в гаражному кооперативі сьогодні, 14 березня.

Подія трапилася близько 15:00 години в гаражному кооперативі №5, що по вулиці Чонгарській (мкрн 8-ї школи). В результаті вибуху два гаражі повністю зруйновані, а у двох поряд розташованих гаражів зруйновані стіни.

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Бетонні плити перекриттів гаражів майже розчавили дві автівки, які вочевидь чекали на ремонт. Господарів авто нині розшукують.

Під час вибуху постраждав чоловік, котрого викинуло з боксу, що і врятувало йому життя. З опіками чоловіка доставлено до лікарні.

Прощання з олександрійцем Олександром Швецем, навідником мінометного взводу 36-ї окремої бригади, котрий  загинув 11-го березня неподалік Широкиного також показали на всю Україну.

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