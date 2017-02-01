Як повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області, протягом трьох місяців жертвою шахраїв стали щонайменше 9 місцевих жителів. Сума видурених коштів складає близько 80 тисяч гривень. За ці дії тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Одне з перших повідомлень про шахрайство надійшло до Олександрійського відділу поліції наприкінці жовтня. Схвильована пенсіонерка розповіла правоохоронцям, як вночі на міській номер зателефонував невідомий чоловік. Із розмови, жінка зрозуміла що з її онуком сталося лихо. Начебто він, після скоєної тяжкої дорожньо-транспортної пригоди, перебуває у поліції, а от травмованому чоловіку терміново потрібні гроші на лікування. За словами потерпілої, розмова тривала деякий час, і співрозмовник через психологічний тиск змушував її допомогти родичу та передати на вирішення його проблем гроші негайно. Розчулена і налякана жертва врешті пристала на пропозицію невідомого та назвала домашню адресу. Ще до того, як жінка встигла покласти слухавку, біля під’їзду її вже чекав автомобіль «таксі». Отримавши пакунок із грішми, водій поїхав у невідомому напрямку. Повернувшись до оселі та оговтавшись від шоку, потерпіла лише через деякий час нарешті зателефонувала онукові і дізналася, що з хлопцем все добре.

У такий спосіб менше ніж за три місяці зловмисникам вдалося ошукати дев’ятьох мешканців міста Олександрії. В усіх випадках потерпілими ставали особи пенсійного віку або ж і зовсім старенькі люди.

Так, у пізній час або ж серед ночі зловмисники телефоном обирали випадкових жертв. Використовуючи неабиякі здібності психологів, переконували громадян у тому, що вони повинні передати гроші та саме в такий спосіб врятувати своїх рідних. У середньому в потерпілих просили від 10 до 15 тисяч гривень. За відсутності таких коштів, іноді вдавалися до звичайного «торгу». Аби жертва не встигала отямитися, застосовуючи психологічний тиск її змушували не класти слухавку аж до того часу, поки вона не виносила з будівлі гроші.

«З метою припинення такого виду кримінальних правопорушень, працівниками поліції було проведено низку оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення підозрюваних осіб. У результаті поліцейським вдалося встановити номер транспортного засобу, який використовував один із шахраїв, що виконував функції кур’єра, та встановити його особу, – розповідає начальник олександрійського відділу поліції Сергій Котига. – Ним виявився місцевий житель, який з допомогою невідомого чоловіка, що зараз перебуває на території ДНР, отримував інформацію про те, де потрібно забирати гроші. Частину отриманих у такий спосіб коштів відсилав спільнику, решту лишав собі. У даний час слідчі з’ясовують всі обставини пригоди та встановлюють точну кількість потерпілих».

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». За такі дії особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Крім того, поліцейські звертаються до усіх громадян із проханням бути обачними і не поспішати з прийняттям рішень. У випадках, коли телефонують невідомі, не слід підтримувати з ними розмову. Потрібно якнайшвидше покласти слухавку, перетелефонувати своїм рідним та повідомити про те, що сталося, працівникам поліції.