Талановита молодь Олександрійщини змагалася в пісенному конкурсі за звання «Зірковий мікрофон 2018» (ФОТО, ВІДЕО)

У п’ятницю, 5 жовтня, в Олександрійському районному будинку культури відбувся традиційний відкритий районний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні «Зірковий мікрофон 2018».

Захід відкрила голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, побажавши учасникам гарних виступів та перемог, а глядачам гарного настрою та отримати гарні емоції від перегляду.

У фестивалі – конкурсі приймали участь 25 конкурсантів: солісти і дуети віком від 6 років Олександрійського району та міста Олександрії.

Виступи учасників оцінювало поважне журі: викладач хорових дисциплін Олександрійського коледжу культури і мистецтв Солов’йова Вікторія, дипломант міжнародного пісенного конкурсу «Бегущая по волнам» Донець Олена та директор районного центру дитячої та юнацької творчості Демченко Оксана.

Виступ конкурсантів оцінювало компетентне журі за 5-ти бальною шкалою за такими критеріями: виконавський рівень, оригінальність сценічної інтерпретації, вдалий підбір репертуару, сценічний одяг та сценічна культура.

Переможці відкритого фестивалю-конкурсу були нагородженні дипломами І, ІІ, ІІІ ступеню та Гран Прі.

Отож, за підсумками конкурсу, в номінації «Солісти віком 6 – 10 років» дипломом І ступеню відзначено Фіснер Кіру (м. Олександрія), дипломом ІІ ступеню – Арендаренко Сергія (Цукрозаводський будинок культури), дипломом ІІІ ступеню – Шкуринську Дар’ю (Новоселівський сільський будинок культури).

У номінації «Солісти віком 11 – 15 років» диплом І ступеню отримала Зінченко Антоніна (м. Олександрія), диплом ІІ ступеню – Омел’яненко Аліна (Головківський сільський будинок культури), диплом ІІІ ступеню – Цибульский Захар (м. Олександрія).

У номінації «Солісти 16 – 20 років» диплом І ступеню виборов Гонєв Кристіан (м. Олександрія), диплом ІІ ступеню – Шульга Ярослав (м. Олександрія), диплом ІІІ ступеню – Іліка Ангеліна (Попельнастівський сільський будинок культури).

У номінації «Солісти 20 – 30 років» дипломом І ступеню відзначено Сергієнко Діану (Олександрійський Пог УВП УТОС), дипломом ІІ ступеню – Перепилицю Дар’ю (м. Олександрія).

У номінації «Солісти віком 30 і більше років» диплом І ступеню виборола Бутова Вікторія (м. Олександрія), диплом ІІ ступеню – Луб’яна Юлія (Березівський сільський будинок культури), диплом ІІІ ступеню – Вітренко Світлана (Піщанобрідський будинок культури).

У номінації «Дитячі дуети» диплом І ступеню отримали Ковбаса Діана та Пилипчинець Єлизавета (Михайлівський сільський будинок культури), диплом ІІ ступеню – Макєєва Катерина, Сайко Аріна (м. Олександрія), диплом ІІІ ступеню – Арендаренко Сергій та Лебідь Іван (Цукрозаводський будинок культури).

У номінації «Дуети 30 і більше років» дипломом І ступеню відзначено Гончарову Любов та Степанюк Володимир (Новоселівський сільський будинок культури), дипломом ІІ ступеню – Нечепоренко Зоя та Ковальова Тетяна (Березівський будинок культури), дипломом ІІІ ступеню – Бутова Альона та Бутова Вікторія (м. Олександрія).

Саму головну нагороду «Гран-прі» відкритого фестивалю-конкурсу «Зірковий мікрофон» виборола Подкур Анна з міста Олександрії.

Окрім пісень, на глядачів чекали танцювальні номери від аматорського хореографічного колективу «Авантюрин» Олександрійського районного будинку культури, керівник Наталія Козинець.