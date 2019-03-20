Талановиті учні з Олександрійщини боролися за перемогу у районному фестивалі-конкурсі «Крок до зірок»

Сьогодні, 20 березня, в Олександрійському районному будинку культури відбувся районний фестиваль-конкурс «Крок до зірок» серед учнів старших класів шкіл Олександрійщини.

Повідомляє Голос Громади.

Учасники фестивалю змагалися у жанрах: вокальний спів, гра на музичних інструментах, хореографія та художнє читання.

Зі сцени районного будинку культури показували свої таланти хореографічні колективи та ансамблі, лунали поетичні виступи та боролися за перемогу сольні вокалісти й танцювальні дуети.

До участі у районному фестивалі-конкурсі «Крок до зірок» залучилися учні 8-11 класів з Протопопівської ЗШ І-ІІІ ст.., Войнівської ЗШ І-ІІІ ст.., Користівської ЗШ І-ІІІ ст.., Головківського НВК, Цукрозаводського НВК, Андріївської ЗШ І-ІІ ст.., Недогарського НВК, Червонокам`янського НВО, Косівського НВО, Ізмайлівської ЗШ І-ІІІ ст.., Куколівського НВК та Новопразької ЗШ І-ІІ ст..

Районний фестиваль «Крок до зірок» проводиться щорічно, адже Олександрійщина багата талановитими дітьми. Завдяки участі у даному заході учні мають змогу проявити себе, розкрити й показати наявний талант, почути відгуки до власного виступу й отримати об’єктивну оцінку від журі, а також поспілкуватися з такими ж талановитими однолітками.

