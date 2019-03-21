Тарифи на вивіз сміття на олександрійський  полігон зменшено. Але запитання залишаються

Питання про зменшення тарифів на захоронення твердих побутових відходів на міському полігоні розглядалося на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 21 березня, повідомляє «Голос Громади».

Слід зазначити, клопотання про зменшення тарифів на власні послуги подало саме підприємство ТОВ «ЕКО`ЛОГІЯ» (це не помилка: саме в такій дивній орфографії визначило свою назву дане приватне товариство). Що ж, зменшення вартості – начебто позитивний факт та доволі рідкісне явище в наш час тотальних і стрімких тарифних стрибків, але в цієї медалі, як виявилося, є і зворотній бік.

Так, з обговорення питання та пояснення директора «ЕКО`ЛОГІЇ» з`ясувалося, що раніше, під час оформлення договірних стосунків на прийом побутового сміття та обслуговування міського сміттєзвалища підприємство зобов`язувалося забезпечити у себе 22 робочих місця з середньою заробітною платою одного найманого працівника не менше 8 тис. гривень. Але як показало життя, «ЕКО`ЛОГІЯ» насправді ж потрапила… у «чорний» список підприємств, які не виплачують своїм працівникам навіть мінімальної зарплати, встановленої законом. Не виконало дане ТОВ також і зобов`язання щодо чисельності штату: на даний час там працює всього 14 осіб.

Директор підприємства пояснює це тим, що спочатку в економічні розрахунки закладалася максимально можлива спроможність прийому кількості сміття полігоном – 178 тис. м3 на рік, а реально він приймає майже удвічі менше – 94 тис. м3. Тому тримати максимальний штат працівників він не вбачає доцільним. Але відразу ж до керівника виникло зустрічне запитання: якщо реальна чисельність робітників настільки мала порівняно з плановою, то чому зарплата у них така низька? Та чіткої відповіді на це не пролунало.

У результаті голосування виконком прийняв рішення затвердити розраховані управлінням економіки міськради згідно з клопотанням ТОВ «ЕКО`ЛОГІЯ» тарифи, зменшивши їх в середньому на 7 грн. за 1 м3 сміття (розміри тарифів різні в залежності від категорій постачальників).

Чи вплине хоча б якось дане зниження цін на прийом і захоронення ТПВ на міському полігоні на кінцеві тарифи для пересічних жителів міста, за якими вони сплачують перевізникам побутового сміття? На жаль, на засіданні це питання ніяк не обговорювалося.